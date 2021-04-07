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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حاكم أوساكا: إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية بسبب كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:55 ص
مسيرة الشعلة الأولمبية
مسيرة الشعلة الأولمبية بسبب كورونا
وكالات
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قال حاكم محافظة أوساكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح لحاملي الشعلة الأولمبية القيام بمسيرة على الطرق العامة الأسبوع المقبل بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وجاءت تصريحات يوشيمورا -في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو- في الوقت الذي تكافح فيه أوساكا في مواجهة الأعداد القياسية للمصابين بالفيروسات الجديدة في الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن تمر مسيرة الشعلة على مستوى البلاد والتي بدأت يوم 25 مارس في محافظة فوكوشيما الشمالية الشرقية عبر محافظة أوساكا يومي 13 و14 أبريل الجاري.

وتواجه أوساكا زيادة في عدد حالات الإصابة بالعدوى وهو الأمر الذي دفع حاكم المقاطعة إلى إلغاء مسيرة الشعلة في المدينة.

وكانت رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية سيكو هاشيموتو، قد قالت يوم الجمعة الماضي إنها "تريد التوصل سريعًا لقرار بهذا الشأن"، بينما قال متحدث باسم الدورة الأولمبية إن "القائمين على التنظيم يبحثون الوضع أملًا في التوصل إلى قرار قريبًا".

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