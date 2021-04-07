وزير التموين يفتتح أول مكتب للسجل التجاري بالبنوك

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والاستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور "أونلاين"، نظرا للظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا.يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري‪.‬وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح فرع السجل التجاري بأحد فروع بنك القاهرة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكدا على استمرار التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، لافتا إلى أنه في الماضي ونص القانون الجديد على "أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة".كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين جميع المكاتب، كما أنه جارى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.‏‬وأضاف المصيلحي، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق منذ إنشاءه عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع المكاتب، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.ووجه وزير التموين الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وربط كافة المكاتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كذلك الشكر للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل أحد فروع البنك.