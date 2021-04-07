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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: خلو 28393 عينة حيوانات وماشية مستوردة من كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 ص
حيوانات
حيوانات
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير لمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد فحصت 28393 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا منها 5969 خلال آخر 100 يوم، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكد التقرير، إنه تم تحليل 5969 عينة خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 5 إبريل الحالي «100 يوم»، وجاءت جميع نتائجها سلبية، موضحا أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 4189 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

ومن جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن نتائج جميع العينات كانت سلبية موضحا أنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 528 عينة أسماك متنوعة وكبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وعمان.

وأضاف أنه تم فحص 693 عينة أسماك متنوعة ولحوم بقرى وجاموسي وكبدة وألبان والمصدر من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 57 مسحة من أغذية كلاب وإضافات أعلاف بميناء عين السخنة.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان إنه تم فحص 172 عينة ومسحة بمطار القاهرة من مستلزمات بيطرية وسمك ولاصق حشرات ولحوم مبردة وشرش لبن وسائل منوي ومسحات من كلاب واردة من الصين والهند وبريطانيا وبولندا واليابان والنرويج وبلغاريا وهولندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والنرويج ونيوزيلندا.

وقال مدير صحة الحيوان، إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 18 عينة وتحليل 209 عينات لمسحات مسحوبة من المطار ومعمل المحطة بمدينة الأسكندرية، وتحليل 54 عينة لمسحات من الأنف والزور لغزلان وماعز وسناجب وثعابين، واردة من بلجيكا والإمارات وتحليل 45 عينة لحوم مبردة واردة من السودان و4 عينات إضافات أعلاف ومنشط نمو واردة من أمريكا.

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