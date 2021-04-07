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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حظر إقامة موائد الرحمن بجميع أحياء القاهرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:42 ص
اللواء خالد عبد العال،
اللواء خالد عبد العال،
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم حظر إقامة موائد الرحمن بجميع أحياء العاصم، وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة كسرادقات العزاء والاحتفالات في دور المناسبات، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع التشديد على متابعة الالتزام بارتداء الكمامات خاصة في أماكن التجمعات والمتابعة المستمرة لوسائل النقل العام والجماعي مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وشدد عبدالعال، أنه سيتم السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف الساعة مع عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.

كما سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 أبريل المقبل مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وشدد عبدالعال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.

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