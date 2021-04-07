إعطاء 1.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» في سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 610 آلاف و274 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و403 حالات.ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.