فرنسا: إعطاء 12.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن، تم إعطاء 12.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في فرنسا.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 330 ألفا و817 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 8 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 14 أسبوعا.