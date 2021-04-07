منها زيادة الوزن والسكر.. 9 أضرار لـ «النودلز» بعد وفاة طفلتين

تقدمت الدكتورة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول "النودلز" في الأسواق المصرية، لما له من تأثير خطير على صحة المواطنين لاسيما الأطفال، وأشارت إلى أن هناك كارثة استيقظ عليها أهالي مركز إدفو بمحافظة أسوان، نتيجة وفاة طفلتين شقيقتين بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "النودلز"، لافتة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز أضرار "النودلز":1- تفتقر "النودلز" لأي فوائد غذائية.2- مليئة بالكربوهيدرات والدهون، قليلة في نسب البروتينات والفيتامينات والمعادن.3- تحتوي علي الغلوتامات أحادية الصوديوم، وكذلك ثلاثي بوتيل الهيدروكينون وهو مادة كيميائية حافظة مشتقة من الصناعة البترولية، ولذلك فإن تناولها بانتظام يسبب مشاكل صحية خطيرة.4- يؤدي أيضا إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي الزيادة المفرطة في الوزن.5- كما أن الصوديوم يسبب السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي.6- كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة هارفرد في عام 2017، عن أن تناول المكرونة الفورية قد يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بمتلازمة الأيض.7- قد تتسبب بزيادة مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالسكري والجلطات.8- "النودلز" من أسباب الإصابة بمشاكل في القلب.9- تحتوي "النودلز" على مادة تسمي بروبلين جليكول وهي التي تحافظ على الشعرية طرية، ولكن لهذه المادة تأثير ضار على المناعة فتضعفها، يمتص الجسم هذه المادة بسهولة وتتجمع في الكلى والقلب والكبد، فتسبب أضرار لهذه المناطق.