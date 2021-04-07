رابط النماذج الاسترشادية للصفين الأول والثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اسئلة النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الاول والثاني الثانوي، للتدريب على شكل الامتحانات المجمعه بنظام الأسئلة الجديدة.وأكدت الوزارة، أنها سوف تنشر أوراق المفاهيم والمعادلات المقرر دخولها مع الطلاب اللجان الامتحانية بديلا عن الأوبن بوك اليوم.ويمكن لطلاب الأول والثاني الثانوي، تحميل النماذج الاسترشادية في جميع المواد، للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الأسئلة الجديد عبر الرابط.https:wetransfer.comdownloads5469ca15b95f96ee1d26f5f11fe223252021040621431326c378.جدير بالذكر أن طلاب الأول والثاني الثانوي سيؤدون امتحان شهري أبريل ومايو بنظام الأسئلة الجديدة ورقيا بلجان معقمة بالمدارس.