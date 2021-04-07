إعطاء 9.02 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 9.02 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وصل إلى 32ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 75 ألفا و911 حالة.ومر نحو عام و9 أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في أسبانيا.