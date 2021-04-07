حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: أجواء هذا اليوم جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، فأنت تتميز بسرعة بديهة بذهن متّقد يلفت جميع من حولك ويثير الإعجاب والعجب.عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك.صحيًا: إذا أحسست بأنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.