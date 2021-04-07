إيطاليا تُنهي نظام الرقابة على الأفلام السينمائية

وضعت الحكومة الإيطالية حدًا لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914، والتي طال مقصّها الكثير من روائع الشاشة الكبيرة ومنها مثلًا "ذي لاست تانغو إن باريس".من الآن فصاعدًا، لن يكون ممكنًا منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية.وستُستَحدَث بدلًا من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة.وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضوًا، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال في بيان "نترك نهائيًا نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين".