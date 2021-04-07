روسيا تدرس فرض ضريبة أرباح جديدة على شركات المعادن

قالت مصادر مطلعة، إن المسئولين الروس وشركات إنتاج المعادن ناقشوا أمس الخيارات المتاحة لتنظيم أسعار المعادن المستخدمة في التشييد، خلال اجتماع في وزارة التشييد الروسية، أمس الثلاثاء.وأشارت وكالة "آر.بي.سي" الروسية للأنباء، إلى أن أحد ممثلي وزارة الصناعة المشاركين في الاجتماع اقترح وضع ما تسمى بأسعار استرشادية للمنتجات المعدنية الرئيسية التي تؤثر على تكاليف التشييد مثل المعادن الخردة والحديد الخام والمطاط والمعادن المسحوبة.ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إلى أنه وفق هذا الاقتراح ستدفع الشركات التي تبيع هذه المنتجات سواء في السوق المحلية أو في الخارج بأعلى من الأسعار الاسترشادية ضريبة أرباح إضافية.وستستخدم حصيلة هذه الضريبة في صيانة وتشييد المنشآت الحكومية.