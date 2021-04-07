وكالة: موسكو وواشنطن على اتصال بشأن مشاركة روسيا في قمة المناخ

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الأربعاء، إن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن ما إذا كانت روسيا ستشارك في قمة عن المناخ بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضورها.وأضافت الوكالة إن روسيا تنتظر الحصول على المزيد من المعلومات من الولايات المتحدة قبل أن تقرر شكل مشاركتها.وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين ضمن 40 من زعماء العالم وُجهت إليهم الدعوة لحضور القمة التي ستعقد يومي 22 و23 أبريل.