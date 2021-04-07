حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تعيش يوما مهما جدا يساهم في تسوية خلاف قديم ويعلن المصالحة مع أحد الأصحاب يلمع فيه نجمك بكل قوة.عاطفيًا: قد تواجه ضغوطًا شديدة، فكُن جاهزًا ومتسلّحًا بالهدوء وطول البال لتخرج منتصرًا.صحيًا: إذا كان المرض يخيفك وترفض ملازمة الفراش فما عليك سوى الانتباه إلى صحتك ونوعية طعامك.