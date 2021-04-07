حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: ابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظًا منك على الاستقرار.عاطفيًا: إذا كنت عازبًا قد تتعرّف في سفر أو في لقاء إلى شخص جديد وتقرر الارتباط به.صحيًا: تستهويك رياضة اليوجا التي تبعد التشنجات عنك وتتوق إلى الرحلات والأسفار البعيدة.