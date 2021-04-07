17 توصية للمهرجان الدولي الأول للنهوض بقطاع التمور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العربي للتمور، التوصيات الختامية للمؤتمر الدولى الثاني والمهرجان الاول للنهوض المستدام لقطاع التمور في مصر.وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن المشاركون في المؤتمر الذي استضافته حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، أوصوا بأهمية التوسع في إقامة مشروع قومي لاستنساخ فسائل النخيل بالطرق الحديثة تحت إشراف المعمل المركزى للنخيل، فضلا عن دعم إنشاء وتوثيق يوم عربي للتمور في كل محافظة تشتهر بزراعة النخيل.وأشار عزوز إلى أن التوصيات شملت أيضا ضرورة نشر تطبيق الرقمنة الزراعية في مزارع النخيل، والممارسات الزراعية الجيدة فى كل سلاسل القيمة، فضلا عن إيجاد حلول سريعة لأصناف التمور الرطبة التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج الكلي للتمور المصرية، مع التوسع في الصناعات الغذائية القائمة على التمور والاستفادة من الأصناف الجافة ونصف الجافة.وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المشاركون أكدوا أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في ميكنة جميع العمليات في سلاسل القيمة ما قبل وخلال وما بعد الحصاد ومحطات التعبئة والتصنيع، كذلك ضرورة إيجاد أسواق عالمية للتوسع في عمليات التصدير، كذلك تفعيل مجلس التمور المصري الذي يمثل صمام الأمان لإحكام السيطرة على جودة التمور المصدرة.وأكد الدكتور أشرف الفار، أمين عام الاتحاد العربي للتمور، أن المشاركون أكدوا أهمية التوسع في إقامة المعارض الدائمة والموسمية بأماكن الحصاد، فضلا عن التدريب والتثقيف المستمر للعمالة الفنية الخاصة بقطاع النخيل وإقامة مدرسة ثانوب رزاعب تخصص نخيل في مجالات الزراعة، الصناعة، والتسويق، بحيث يحصل الدارس على دبلوم يؤهله للعمل فى هذا القطاع، مؤكدين دعمهم لمشروع الـ10 ملايين وجبة لمدارس الجمهورية لما لها من أثر طيب على الصحة العامة، كذلك تشجيع وزارة الأوقاف في الاستثمار المباشر فى نخيل التمر بما لها من عائد اقتصادي مرتفع، مع دعم إنشاء بورصة مصر للتمور بالقرب من أماكن الحصاد، كذلك التنسيق المستمر مع المراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية للتوسع في دراسات وبحوث التطوير فى قطاع النخيل بمصر، مع تشجيع وتوعية رجال الأعمال وتوجيه المستثمرين للاستثمار فى قطاع النخيل والصناعات الثانوية.وكانت حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، استضافت مهرجان القاهرة الدولي للتمور، خلال الفترة من 1-5 أبريل، بمشاركة أكثر من 50 عارضا من الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات والآلات والمعدات الزراعية.