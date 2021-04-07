حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.صحيًا: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها.