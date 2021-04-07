روسيا تستبعد عودة سفيرها لواشنطن في المستقبل القريب

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، عودة سفير بلاده إلى واشنطن في المستقبل القريب، موضحا أن العودة مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.وقال ريابكوف، اليوم الأربعاء، "مسألة عودة السفير ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة، سيتم تحديد التوقيت اعتمادا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي، وفي حال إظهار الرغبة، على الأقل نسبيا، في تطبيع العلاقات، واتخاذ إجراءات ملحوظة.واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية.