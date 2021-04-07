مكرم: الاقتصاد المصري يشهد انتعاشة رغم تداعيات كورونا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري يشهد انتعاشة في الوقت الحالي برغم تداعيات وباء كورونا المستجد.ووجهت الدعوة لـ شبكة "EPN" بالاستثمار في مصر في مختلف المشروعات؛ لما تمثله من سوق حيوي ومناخ استثماري مشجع، مع حزمة القوانين التي أقرتها الدولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت عدة جلسات حوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة نخبة من علمائنا بالخارج.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر تطبيق زووم مع 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في عدة دول حول العالم، أعضاء «Egyptian Professionals Network - EPN» وهي عبارة عن تجمع قيادات مهنية مصرية في مجالات مختلفة بالخارج، وذلك لبحث عدد من الموضوعات واستعراض المشروعات القومية في مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من فرص لرواد الأعمال من أبناء الوطن بالخارج في قطاعات العمل المختلفة خلال هذه المرحلة بمؤسسات الدولة المصرية.وخلال اللقاء قامت السفيرة نبيلة مكرم بتوجيه رسالة للشباب للحرص على التحدث باللغة العربية، وأكدت على دور كل مصري بالخارج في إبراز جهود الدولة والخطوات الإيجابية لتحقيق التنمية والنهوض بمصر في شتى المجالات، معلنة ترحيبها بكل المشاركات المخلصة من كل المصريين بالخارج.وتضم "شبكة المهنيين المصريين EPN" نخبة من أفضل العقول في مصر وألمع المواهب في جميع الصناعات والتخصصات على مستوى العالم، والنتيجة هي مجتمع مهني متنوع يقوم على تعاون فريد يضم ما يقرب من 10000 متخصص مصري في 85 دولة، حيث تهدف الشبكة إلى خلق بيئة مواتية يمكن أن تحدث تحقق تأثير إيجابي بشكل مستمر، ودعم نجاح المهنيين المصريين لتحقيق أهدافهم من خلال الشراكات وتبادل المعرفة والتواصل والتوظيف والوصول إلى المنح الدراسية للخريجين.