حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تركيزًا على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية، لأنها لن تفيدك بشيء.عاطفيًا: تتخلص من ظرف صعب بسبب وقوف الشريك إلى جانبك وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن.صحيًا: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.