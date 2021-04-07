حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 7 أبريل 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:38 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١، وفيما يخص برج الثور، قالت:
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تركيزًا على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية، لأنها لن تفيدك بشيء.
عاطفيًا: تتخلص من ظرف صعب بسبب وقوف الشريك إلى جانبك وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن.
صحيًا: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تركيزًا على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية، لأنها لن تفيدك بشيء.
عاطفيًا: تتخلص من ظرف صعب بسبب وقوف الشريك إلى جانبك وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن.
صحيًا: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.