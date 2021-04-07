بريطانيا: إعطاء 37.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 37.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ371 ألفًا و446 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعًا.