أسقف ببا والفشن يترأس قداس عيد «البشارة»

ترأس الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار، صلاة قداس عيد البشارة بكنيسة العذراء مريم ببني مزار.واتخذت الكنائس القبطية خلال إتمام صلوات القداسات الإلهية، كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد "البشارة".ويعد عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.وعيد البشارة هو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.