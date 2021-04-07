70 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصومال

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 الساعة الماضية.وقالت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، في حين تماثل للشفاء 41 شخصًا جديدًا، علما أن 904 أشخاص تم فحصهم طبيا خلال الساعات الماضية.وشددت وزارة الصحة الصومالية، على ضرورة اتباع الإرشادت الصحية؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.