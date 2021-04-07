مكرم: الهجرة حرصت على دمج المصريين العائدين من الخارج المتضررين من كورونا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الوزارة اهتمت بالشرائح المختلفة للمصريين بالخارج، وعلى رأسهم أبناء الجيلين الثاني والثالث، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات لهم لتعريفهم بجهود الدولة المصرية وبحضارتهم وتاريخهم لمواجهة حروب طمس الهوية.وقالت: "خلال هذه الزيارات وجدنا أننا بحاجة لأن يتقن هؤلاء الشباب اللغة العربية، مما دفعنا لإطلاق مبادرة (اتكلم عربي) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة بصوت الفنانة كارول سماحة وكلمات الدكتور مدحت العدل، وقريبًا سيتم إطلاق تطبيق (اتكلم عربي) لتعليم اللغة العربية"، مؤكدة أن المبادرة تهدف لدعم هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعريف الشباب بأعيادنا وتراثنا.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر تطبيق زووم مع 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في عدة دول حول العالم، أعضاء «Egyptian Professionals Network - EPN» وهي عبارة عن تجمع قيادات مهنية مصرية في مجالات مختلفة بالخارج، وذلك لبحث عدد من الموضوعات واستعراض المشروعات القومية في مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من فرص لرواد الأعمال من أبناء الوطن بالخارج في قطاعات العمل المختلفة خلال هذه المرحلة بمؤسسات الدولة المصرية.وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على دمج المصريين العائدين من الخارج المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال مبادرتي "نورت بلدك" و"بداية ديجيتال"، وكذلك مؤتمرات "مصر تستطيع" بنسخه المختلفة وفتح الباب للتعاون بين المستثمرين المصريين بالخارج والشركات الوطنية، فضلًا عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، والذي جاء مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الدراسة بالجامعات، وعودة الطلاب المصريين بالخارج لمصر، وتنظيم جولات وزيارات ميدانية واجتماعات لهم مع مسئولين بالدولة لمعرفة الحقائق على أرض الواقع لتسليحهم بالمعلومات حتى يستطيع صد الشائعات التي تم الترويج لها ضد الدولة المصرية بالخارج، مؤكدة أهمية الحديث عن إنجازات الدولة المصرية في الخارج عبر صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبلغات البلاد التي يقيمون فيها لأنهم صوت الوطن بالخارج.