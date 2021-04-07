تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

بلغت حركة تداول سفن الحاويات والبضائع في ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية 27 سفينة.وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و139 طنا شملت 12 ألفا و250 طن فوسفات و4905 أطنان رمل و4500 طن يوريا و593 طن ألواح جبس و491 طن إيثانول و400 طن أسمنت معبأ.وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفا و842 طنا شملت 1500 طن ذرة و10 آلاف و951 طن قمح و3823 طن زيت طعام و1850 طن خشب زان و1956 طن أبلاكاش و1158 طن صودا معبأ و495 طن صاج و1182 طن حديد و927 طن فول.وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 763 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخس وورق عنب) وحاصلات زراعية (كمون ويانسون وزيتون وبصل وسمسم) وفاكهة (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية ومالطا وأمريكا وبلجيكا وسنغافورة وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا وروسيا والصين والهند، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 290 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2715 حاوية مكافئة.وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء بلغ 61 ألفا و885 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 170 ألفا و895 طنا، إضافة إلى تداول 4001 شاحنة.