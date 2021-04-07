555 حالة إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هذه الحصيلة اليومية تعد الأعلى التي تشهدها العاصمة اليابانية منذ منتصف شهر مارس الماضي عندما تم رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في طوكيو وثلاثة مقاطعات مجاورة.وأضافت الشبكة اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية الـ500 حالة خلال شهرين.