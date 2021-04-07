آثار الإسكندرية مفتوحة مجانا أمام الأطقم الطبية وأسرهم

كشف محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن إتاحة زيارة الأطباء المصريين والأطقم الطبية وأسرهم للمناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالإسكندرية مجانًا.وقال مدير عام آثار الإسكندرية، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلستة المنعقدة في فبراير الماضي وافق على دخول الأطباء المصريين والأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى ثلاثة مرافقين مجانًا لكافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال عام 2021، تقديرًا ودعما للقطاع الطبي وما يواجهة من أخطار.وأكد متولي حرص المجلس الأعلى للآثار على تكريم الأطباء والأطقم الطبية "الجيش الابيض"، وإصدار الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى وزيري توجيهاتة للتنفيذ الفوري للقرار، تكريما لجهودهم في مكافحة انتشار فيرس كورونا.