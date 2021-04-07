رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

آثار الإسكندرية مفتوحة مجانا أمام الأطقم الطبية وأسرهم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:11 ص
آثار الإسكندرية
آثار الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
كشف محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن إتاحة زيارة الأطباء المصريين والأطقم الطبية وأسرهم للمناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالإسكندرية مجانًا.

وقال مدير عام آثار الإسكندرية، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلستة المنعقدة في فبراير الماضي وافق على دخول الأطباء المصريين والأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى ثلاثة مرافقين مجانًا لكافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال عام 2021، تقديرًا ودعما للقطاع الطبي وما يواجهة من أخطار.

وأكد متولي حرص المجلس الأعلى للآثار على تكريم الأطباء والأطقم الطبية "الجيش الابيض"، وإصدار الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى وزيري توجيهاتة للتنفيذ الفوري للقرار، تكريما لجهودهم في مكافحة انتشار فيرس كورونا.

موضوعات متعلقة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 133 مليونًا و34 ألفًا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

مما تتكون تربة النباتات المنزلية؟

حاكم أوساكا: إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية بسبب كورونا

دراسة: فعالية لقاح موديرنا تبقى قوية بعد 6 أشهر من التطعيم

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى