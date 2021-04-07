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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق «بيتك ومكانك» لمساعدة العائدين من الخارج أصحاب التخصصات المتميزة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:11 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة بعنوان "بيتك ومكانك" لمساعدة المصريين بالخارج العائدين لمصر في التواصل مع الجهات المختلفة في الدولة وفقًا لتخصصاتهم ووفقًا لاحتياجات هذه الجهات، سواء كانت هذه الجهات وزارات أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر تطبيق زووم مع 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في عدة دول حول العالم، أعضاء «Egyptian Professionals Network - EPN» وهي عبارة عن تجمع قيادات مهنية مصرية في مجالات مختلفة بالخارج، وذلك لبحث عدد من الموضوعات واستعراض المشروعات القومية في مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من فرص لرواد الأعمال من أبناء الوطن بالخارج في قطاعات العمل المختلفة خلال هذه المرحلة بمؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها ليست مبادرة للتوظيف ولكن هي لمساعدة الراغبين في العودة للتواصل مع مؤسسات الدولة وإفادتها بالخبرات التي اكتسبها خلال فترة عمله في الخارج، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن وسيلة التواصل لتلقي "السير الذاتية" للعائدين، لعرضها على الجهات المعنية بتخصصاتهم للاستفادة منها، وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية في الانطلاق بمصر لمستقبل أرحب بعقول أبنائها وخبرات شبابها بالداخل والخارج.

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