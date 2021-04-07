غدًا.. أسقف المنيا يُلقي عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يلقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، مساء الغد، عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.وتتخذ الكنيسة خلال عظته الأسبوعية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ للوقاية من فيروس كوررونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.