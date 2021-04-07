وزيرة الهجرة تلتقي 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في الخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر تطبيق زووم مع 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في عدة دول حول العالم، أعضاء «Egyptian Professionals Network - EPN» وهي عبارة عن تجمع قيادات مهنية مصرية في مجالات مختلفة بالخارج.جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات واستعراض المشروعات القومية في مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من فرص لرواد الأعمال من أبناء الوطن بالخارج في قطاعات العمل المختلفة خلال هذه المرحلة بمؤسسات الدولة المصرية.وتناول اللقاء نقاشات حول سبل الاستفادة من تخصصات رواد الأعمال المصريين بالخارج، بمؤسسات الدولة المصرية في مختلف المجالات لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.وخلال اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة التهنئة للمشاركين بقرب حلول شهر رمضان، وقامت بالرد على أسئلتهم، مستعرضة جهود وزارة الهجرة في دعم وتطوير مهارات الشباب المصري للقدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بمشاركة متخصصين في مجالات التسويق والهندسة والاستثمار وإدارة المشروعات وغيرها من المجالات.ومن ناحيتهم، استعرض الشباب عددا من المشروعات الناجحة التي يقومون بها بالخارج، وأبدوا استعدادهم لتبادل الخبرات من الخارج وطرح دراسات الجدوى والتشارك في المشروعات الاستثمارية المختلفة بين المصريين بالخارج والداخل.و من جهتها، أعربت أ. مني الخشن، مؤسسة ومديرة EPN، عن تقديرها الشديد للتعاون مع وزارة الهجرة واستضافة معالي الوزيرة وما تقوم به من جهود لربط المصريين بالخارج بالوطن، والحرص على منحهم الفرصة للمشاركة بخبراتهم في بناء الوطن، حيث تتكامل هذه الجهود مع رؤية EPN في تمكين الخبرات المصرية ومساعدتهم أينما يكونوا.واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بتوجيه رسالة للشباب للحرص على التحدث باللغة العربية، وأكدت على دور كل مصري بالخارج في إبراز جهود الدولة والخطوات الإيجابية لتحقيق التنمية والنهوض بمصر في شتى المجالات، معلنة ترحيبها بكل المشاركات المخلصة من كل المصريين بالخارج.وتضم "شبكة المهنيين المصريين EPN " نخبة من أفضل العقول في مصر وألمع المواهب في جميع الصناعات والتخصصات على مستوى العالم، والنتيجة هي مجتمع مهني متنوع يقوم على تعاون فريد يضم ما يقرب من 10000 متخصص مصري في 85 دولة، حيث تهدف الشبكة إلى خلق بيئة مواتية يمكن أن تحدث تحقق تأثير إيجابي بشكل مستمر، ودعم نجاح المهنيين المصريين لتحقيق أهدافهم من خلال الشراكات وتبادل المعرفة والتواصل والتوظيف والوصول إلى المنح الدراسية للخريجين.وقد تم اختيار الشبكة في العام الماضي من بين 77 مجتمعًا من أكثر المجتمعات تأثيرًا على مستوى العالم للمشاركة في Facebook 2020 Community Accelerator، وفي الآونة الأخيرة أطلقت الشبكة بوابة UNLOCK، التي تعد من أفضل الخدمات المهنية في مصر - ما يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على المهنيين للعثور على موفري خدمات موثوقين وموهوبين للعمل معهم.