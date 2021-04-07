5522 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، تسجيل 5 آلاف و522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تعد أقل حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي، فيما استقر مؤشر الخطورة - المؤلف من مائة نقطة - عند 54 نقطة.كما تراجع أيضا عدد مرضى الفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5 آلاف و709 أشخاص.