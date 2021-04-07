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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وفاة شيخ الطريقة الشاذلية بتونس وشمال إفريقيا.. ومحمد مهنا ينعي الفقيد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:00 ص
شيخ الطريقة الشاذلية
شيخ الطريقة الشاذلية
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت مؤسسة الزوايا الصوفية بتونس، عن وفاة الشيخ حسن بلحسن شيخ الطريقة الشاذلية بتونس والعالم الإسلامي عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

ويعد "بلحسن" من شيوخ التصوف الكبار بدولة تونس الذين لهم باع طويل في نشر التصوف الإسلامي بشمال إفريقيا.

ونعى الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر الشيخ بلحسن، في بيان عاجل لحكماء وكبار رجالات البيت المحمدي، حيث قال " ينعى البيت المحمدي للأمة الإسلامية شيخ الطريقة الشاذلية بالبلاد التونسية وشمال إفريقيا سيدي الشيخ حسن بلحسن، شيخ الخلوة الشاذلية بـ جبل التوبة بتونس والمعروفة في الكتب القديمة بـ مغارة الراهب وعند القوم مركز الأوتاد والأبدال وسيف مجمع البحرين (بحري العلم) والمتعارف اليوم على هذه الرتبة المنيفة بالديوان الشاذلي شيخ مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي.

وأضاف " نسأل الله سبحانه وتعالى، أن يغفر له ويرحمه، ويرفع درجته في المقربين".
وفاة شيخ الطريقة الشاذلية بتونس وشمال إفريقيا.. ومحمد مهنا ينعي الفقيد
وفاة شيخ الطريقة الشاذلية بتونس وشمال إفريقيا.. ومحمد مهنا ينعي الفقيد
وفاة شيخ الطريقة الشاذلية بتونس وشمال إفريقيا.. ومحمد مهنا ينعي الفقيد
وفاة شيخ الطريقة الشاذلية بتونس وشمال إفريقيا.. ومحمد مهنا ينعي الفقيد

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