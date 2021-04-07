4 توصيات باليوم الثاني من مؤتمر «مكاتب تنمية الكاثوليكية»

أقامت الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ فعاليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر عمل لمكاتب التنمية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، حيث تم الاتفاق على التطلعات والتوصيات، لمناقشتها ودراستها في اجتماعات السينودس المقدس.وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن ترتيبات عيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام في كنائسها، وقالت في بيان لها: "يضم أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، صلواتهم إلى صلوات قداسة البابا فرنسيس وصلوات كل مصلٍّ على وجه الأرض، لتحل بركته على العالم، ويرفع عنه هذا الوباء اللعين الذي مازال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم".وتابعت الكنيسة: "وإلحاقا للبيانات السابقة للكنيسة، فإننا، حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية:1- تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، ويستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.2- إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس، ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلّ حسب ظروف إيبارشيته.3- يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، ويستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.4- يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط".وتابع البيان: "تصلي الكنيسة ضارعة إلى الله تعالى، أن تحل قيامة رب المجد وتمنح العالم الشفاء والبركة، وأن يحتفل العالم، بكل مناسبات الأعياد، رافعا كل آيات الحمد والشكر لله تعالى على رحمته ورأفته بخليقته".