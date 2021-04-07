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محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15.4 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:56 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 ألفا و415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و784 ألفًا و579 إصابة.

وأضاف "ستيبانوف"، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 636 طفلا و437 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 481 حالة وفاة جديدة.. مشيرا إلى أن 11 ألفا و472 شخصا تماثلوا الشفاء، في حين تم نقل 5587 شخصا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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