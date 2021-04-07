صحيفة عمانية تدعو المواطنين للتعاون لتجاوز موجة انتشار كورونا

دعت صحيفة "الوطن" العمانية إلى التكاتف والتعاون لتجاوز موجة انتشار وباء كورونا، والمساهمة في خفض المنحنى الوبائي.وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحلِّي بالوعي والتمسك بالإرشادات والتعليمات الصحية لأنه السبيل والوسيلة الوحيدة للمحافظة على الحياة والمصالح والمتطلبات المعيشية.وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "لنحافظ على حياتنا ومصالحنا" أن الإغلاق ومنع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والرياضية ومنع التجمعات الدينية والعائلية والاجتماعية بات عملية متعارفًا عليها عالميًّا، تلجأ إليها الحكومات مضطرَّةً للتخفيف من حدَّة تفشِّي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكونه الوسيلة الوحيدة لدرء المخاطر، وحماية أرواح الناس والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ولمواجهة بعض السلوكات الشاذَّة التي يأتيها بعض الناس والمتمثِّلة في التهاون واللامبالاة وعدم التحلِّي بالوعي والالتزام، والتي تميل في أحيان كثيرة إلى الاستهتار والتعمد في مجاوزة ما أُقِرَّ من إجراءات احترازية.وأضافت أن عملية الإغلاق ومنع الأنشطة والتجمعات أو تحديدها لا تتقبلها شرائح من الناس، وخصوصًا تلك الشرائح التي تكدح من أجل تأمين قُوتِها من خلال عملها اليومي، وليس لها مصدر دخل سوى ما تقدِّمه من خدمات أو سلع بصورة يومية، كما هو حال الباعة الجائلين، أو أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو أصحاب المحلات الصغيرة التي يعتمدون عليها في مصدر دخلهم، الأمر الذي تصبح معه الموازنة معادلة صعبة بين حماية الأرواح والحفاظ على الصحة، وبين إتاحة الفرص والمجال لتوفير لقمة العيش.وقالت الصحيفة إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا فى السلطنة لا تتَّخذ قرارات، لا سيما القرارات المؤلمة، إلَّا إذا كانت هناك أسباب دافعة إلى ذلك، وفي عرض تبريرها للقرارات التي اتَّخذتها أمس الأول أكدت أنه نظرًا لزيادة تفشِّي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسبِّبه ذلك من ضغط شديد على القطاع الصحِّي جرَّاء التعامل مع هذه الإصابات، وبهدف تقليل التجمُّعات التي ثبت تسبُّبها في تفشِّي الوباء وزيادة حدَّته.