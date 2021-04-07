أسقف قنا يرأس قداس عيد البشارة بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا شاروبيم أسقف قنا، اليوم، صلاة قداس عيد البشارة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقنا.وشاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي متخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد «البشارة».وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الاحتفال بعيد البشارة القداسات الإلهية بها إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم صلوات القداسات الإلهية بمقر إيبارشياتهم بإجراءات احترازية مشددة في ظل إنتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.ويعد عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.وعيد البشارة وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.