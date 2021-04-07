هيئة تنظيمية بريطانية تهدف لكبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا

بدأت وحدة الأسواق الرقمية -وهي هيئة تنظيمية جديدة- العمل بهدف كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا في المملكة المتحدة.ومن المقرر أن تبحث وحدة الأسواق الرقمية (DMU) -وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية- أولًا في إنشاء قواعد سلوك جديدة لشركات مثل فيسبوك وجوجل وعلاقتها بمزودي المحتوى والمعلنين.وتعد الهيئة الجديدة جزءا من هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، ويتمثل دورها في التفكير في قواعد السلوك لتنظيم العلاقات بين شركات التكنولوجيا ومستخدميها، سواء كانت تلك الشركات الصغيرة التي ترغب في الإعلان أو المنظمات الإخبارية التي تتطلع إلى توزيع صحافتها، وعلى رأسها فيسبوك وجوجل وأمازون التي تستحوذ على نصيب الأسد من عائدات الإعلانات الرقمية.الجدير بالذكر أن الجهة المنظمة للمنافسة في بريطانيا، ستبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار على منصة فيسبوك Facebook عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في الأشهر القليلة المقبلة.