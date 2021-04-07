تموين الأقصر تكثف استعداداتها لاستقبال رمضان
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:39 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار توفير السلع التموينية والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تم تشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية بالاشتراك مع مديريات الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لضبط الأسواق والمجمعات والتأكد من جودة السلع المعروضة ومصدرها وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها لمعامل التحاليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.
وأشار إلى أن مديرية تموين الأقصر، قررت تشديد الرقابة على المخابز البلدية لضمان قيام المخابز بتصنيع الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت وإلزامهم بالعمل بكامل طاقاتهم الإنتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمخابز والمستودعات وبجودة عالية مع الاحتفاظ وتوفير مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لثلاثة أيام على الأقل بالمطاحن.
وأشار إلى أن مديرية تموين الأقصر، قررت تشديد الرقابة على المخابز البلدية لضمان قيام المخابز بتصنيع الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت وإلزامهم بالعمل بكامل طاقاتهم الإنتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمخابز والمستودعات وبجودة عالية مع الاحتفاظ وتوفير مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لثلاثة أيام على الأقل بالمطاحن.