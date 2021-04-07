تموين الأقصر تكثف استعداداتها لاستقبال رمضان

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار توفير السلع التموينية والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تم تشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية بالاشتراك مع مديريات الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لضبط الأسواق والمجمعات والتأكد من جودة السلع المعروضة ومصدرها وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها لمعامل التحاليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.وأشار إلى أن مديرية تموين الأقصر، قررت تشديد الرقابة على المخابز البلدية لضمان قيام المخابز بتصنيع الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت وإلزامهم بالعمل بكامل طاقاتهم الإنتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمخابز والمستودعات وبجودة عالية مع الاحتفاظ وتوفير مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لثلاثة أيام على الأقل بالمطاحن.