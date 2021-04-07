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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مشروع «مستقبل مصر» يحقق الاكتفاء الذاتي ويسد الفجوة الغذائية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:38 ص
النائب احمد سعد نويصر،
النائب احمد سعد نويصر، عضو الهيئة البرلمانية
عائشة حسن
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أشاد النائب احمد سعد نويصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بمشروع "مستقبل مصر" الذي يقع في نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" والذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتزامن مع بدء عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة، موضحا أن المشروع يسد الفجوة الغذائية الزراعية بتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

أوضح نويصر، في بيان له، أن موقع المشروع متميز حيث يساهم في توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي، إضافة إلى أنه يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي زراعيا وعمرانيا وصناعيا، موضحا أن المشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر ما يقضي على جزء كبير من البطالة.

أكد نويصر، أن مشروع مستقبل مصر لإستصلاح الأراضي الزراعية يمتد على مساحة 500 ألف فدان ويعتمد على توفير المياه من محطات المعالجة إضافة إلى حفر آبار المياه الجوفية، كما يهدف أيضا إلى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج ما يزيد الصادرات الزراعية ويوفر العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي.

أضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، ويهدف للشراكة مع المستثمرين الزراعيين حيث انه مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.

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