«اليوم»: التاريخ سيعيد نفسه ما لم تتدارك إدارة بايدن سياساتها بشأن النووي الإيراني

رأت صحيفة "اليوم" السعودية أن ملف إيران النووي سيظل أحد أبرز مفاصل مواقف إدارة البيت الأبيض تأثيرا فيما يعنى بحفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط.. مضيفة أن التاريخ سيعيد نفسه ما لم تتدارك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سياساتها التي أضحت غطاء يتقي به نظام طهران وأذرعه في سبيل المضي في منهجيتهم الشيطانية في المنطقة والساعية لزعزعة الأمن والاستقرار خدمة لأجنداتهم الخبيثة.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان ( سياسة الحزب.. ودولة الإرهاب ) إن التوجهات السياسية التي تتبناها دول لها تأثير جلي على ما يدور في فلك قرار محيطها الإقليمي، ويمتد ذلك الأثر لأبعاد دولية عطفا علـى ما لـتلك الحكومات من علاقة مباشرة مع مفاصل المعادلة القيادية في المجتمع الـدولـي، حتما سيكون لها دور رئيس، بل ستشكل منصة تنطلق منها تطورات الأحداث في مختلف بقاع الأرض سواء بالإيجاب أو السلب فيما يرتبط بها بشكل مباشر أو غير ذلك.وأضافت أن المواقف التي تتبناها الإدارة الأمريكية والقرارات التي تصدر عنها، جميعها عوامل تعتمد بشكل رئيس على سياسة الحزب الفائز مرشحه بمنصب رئيس الولايات المتحدة، والذي يفترض أن يراعي حجم النتائج التي تترتب على مخرجاتها، عطفا على قدرة تلك الدولة في التأثير على بوصلة القرار، بالتالي ما ينبثق عن ذلك باختلاف الزمان والمكان.وقالت الصحيفة: رغما عن تباين الظروف والحيثيات التي صاحبت وصول مرشح الحزب الديموقراطي إلى البيت الأبيض، إلا أن أداء إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لم يختلف في الكثير من مفاهيمه عما كان عليه الأمر فترة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، وهو وإن كان متوقعا، لكن إدارة بايدن حتى اليوم قد أحبطت كل التطلعات لواقع مغاير.