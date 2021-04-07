رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اليوم»: التاريخ سيعيد نفسه ما لم تتدارك إدارة بايدن سياساتها بشأن النووي الإيراني

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:38 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
رأت صحيفة "اليوم" السعودية أن ملف إيران النووي سيظل أحد أبرز مفاصل مواقف إدارة البيت الأبيض تأثيرا فيما يعنى بحفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط.. مضيفة أن التاريخ سيعيد نفسه ما لم تتدارك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سياساتها التي أضحت غطاء يتقي به نظام طهران وأذرعه في سبيل المضي في منهجيتهم الشيطانية في المنطقة والساعية لزعزعة الأمن والاستقرار خدمة لأجنداتهم الخبيثة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان ( سياسة الحزب.. ودولة الإرهاب ) إن التوجهات السياسية التي تتبناها دول لها تأثير جلي على ما يدور في فلك قرار محيطها الإقليمي، ويمتد ذلك الأثر لأبعاد دولية عطفا علـى ما لـتلك الحكومات من علاقة مباشرة مع مفاصل المعادلة القيادية في المجتمع الـدولـي، حتما سيكون لها دور رئيس، بل ستشكل منصة تنطلق منها تطورات الأحداث في مختلف بقاع الأرض سواء بالإيجاب أو السلب فيما يرتبط بها بشكل مباشر أو غير ذلك.

وأضافت أن المواقف التي تتبناها الإدارة الأمريكية والقرارات التي تصدر عنها، جميعها عوامل تعتمد بشكل رئيس على سياسة الحزب الفائز مرشحه بمنصب رئيس الولايات المتحدة، والذي يفترض أن يراعي حجم النتائج التي تترتب على مخرجاتها، عطفا على قدرة تلك الدولة في التأثير على بوصلة القرار، بالتالي ما ينبثق عن ذلك باختلاف الزمان والمكان.

وقالت الصحيفة: رغما عن تباين الظروف والحيثيات التي صاحبت وصول مرشح الحزب الديموقراطي إلى البيت الأبيض، إلا أن أداء إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لم يختلف في الكثير من مفاهيمه عما كان عليه الأمر فترة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، وهو وإن كان متوقعا، لكن إدارة بايدن حتى اليوم قد أحبطت كل التطلعات لواقع مغاير.

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

حبس 8 متهمين في قضية كافيه حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تايوان تشهد أزمة جفاف تهدد صناعة أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة الرقمية

دراسة: ثلث المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات عصبية أو نفسية

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-4-2021

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»