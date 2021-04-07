اعتقال 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا من محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين في بلدة اليامون، كما اعتقلت أخر من قرية عانين وشاب رابع من بلدة جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة.وتابعت " كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين فلسطينيين من قرية رأس كركر غرب رام الله، وثامنا من قرية دير جرير شرقها ".