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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفتان سعوديتان: ضبط تداعيات كورونا مهمة مشتركة بين الدولة والمجتمع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:36 ص
كورونا
كورونا
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أكدت صحيفتا "الرياض" و"الاقتصادية" السعوديتان أن ضبط تداعيات جائحة كورونا، والحد من آثارها الصحية والاقتصادية مهمة مشتركة بين الدولة والمجتمع، لإنجاح مواجهة هذا الوباء الخطير، إلا أنه من المؤسف أن قطاعات واسعة في المجتمع لم تدرك بعد هذه الحقيقة، وما زالت تُهوّن من حجم الخطر، وتمضي في سلوكياتها غير المبالية، مثل إهمال ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وقالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان ( قرار مجتمعي ) إنه من المدهش هنا أن تواتر أخبار الحجر حول العالم، ولجوء بعض الدول لإجراءات صارمة لاحتواء تداعيات الوباء العنيد لم يكونا كافيين لدى البعض لإشعال شرارة الوعي وتوضيح معالم الصورة حول جدية الحديث عن مخاطر كورونا، والآثار المخيفة لتصاعد حالات الإصابة، وما يمكن أن تشكله من ضغط رهيب على القطاع الصحي بما يمس كل فئات المجتمع حتى من غير المصابين

وأشارت إلى أن الخيار واضح هنا، إما الالتزام بالإجراءات الوقائية وانتهاج سلوك صحي حذر مع ممارسة الحياة بشكل طبيعي، أو الاضطرار لإعادة الحجر وإغلاق بعض الأنشطة بما يؤثر على الجميع، فهل هذا خيار يستحق التردد؟.

من جهتها، قالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها تحت عنوان ( تحفيز ونتائج.. مساهمة أعلى ) إن العالم ما زال يعاني جائحة كورونا، ورغم سرعة توزيع اللقاحات وأخذ الجرعات، لكن مع ذلك فإن السباق مع هذا الفيروس يزداد شراسة، ولا بد من توفير دعم كبير ليس على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي، فالتحديات اللوجستية تبدو أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وأضافت أن هذا الوضع يؤكد تماما أن الدروس التي تعلمناها من الجائحة كثيرة وعميقة، وقد يتطلب الأمر منا بعض الوقت لفهم سلوك المتغيرات والعلاقات الاقتصادية كافة.

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