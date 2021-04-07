مقتل وإصابة 20 في انفجار قنبلة شرق أفغانستان

أفادت مصادر محلية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 18 شخصا آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق بإقليم "ننجارهار" الشرقي.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع صباح اليوم في أحد أحياء مدينة "جلال أباد" وقت مرور قوات أمنية بالمنطقة، مشيرة إلى أن عددا من رجال الشرطة قد أصيب في الانفجار إلا أن العدد الأكبر سقط بين المدنيين.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.