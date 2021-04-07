رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد»: التشغيل التجارى لمحطة «براكة» النووية إنجاز عالمي للإمارات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:33 ص
براكة
براكة
أ ش أ
طباعة
ثمنت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بدء التشغيل التجاري لـ " براكة " أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مشيرة إلى أن الإمارات تدشن بذلك مرحلة جديدة تقوم على الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء - تحت عنوان (براكة رافد تنموي) إن أول ميجاواط منتج من الطاقة النووية السلمية يدخل شبكة الكهرباء المحلية في الدولة، مع الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، لتدشن الإمارات مع احتفالاتها بعام الخمسين مرحلة جديدة قائمة على الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة والمساهمة عالميا بفعالية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دورها المهم في تعزيز مسيرة التنمية عبر توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة.

وأضافت، أن محطات براكة هي استمرار لجهود لا تتوقف لتوفير ما يحتاجه المواطن والمقيم وهي تتويج لعقد من العمل الذي لم يتوقف لفريق متعدد الخبرات والجنسيات بقيادة إماراتية وهو إنجاز كبير ومثال واضح على التعاون الدولي في الخير والتنمية، لافتة إلى أن محطات براكة أصبحت واقعا حقيقيًا يمثل قدرة الإمارات على تحدي كل الصعوبات التي تواجه العالم.

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تايوان تشهد أزمة جفاف تهدد صناعة أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة الرقمية

دراسة: ثلث المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات عصبية أو نفسية

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-4-2021

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»