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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان: أزمة كورونا كشفت اتساع فجوة الانقسامات بين دول العالم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:31 ص
كورونا
كورونا
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رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن وباء كورونا فضح مدى انقسامات العالم وعمقها.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه بعيدا عن أن الوباء غيّر حياة المليارات حول العالم، إلا أن جائحة كورونا سلطت الضوء على الانقسامات وعمقها بدلًا من درئها.

وذكرت الجارديان أن صندوق النقد الدولي حذر من احتمالية تفاقم أزمة عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها وتوقع تعافي الدول الغربية الغنية بشكل أسرع من المتوقع من الأزمة بسبب برامج اللقاحات الناجحة والقدرة على زيادة الإنفاق العام والاقتراض، بينما تكافح الدول النامية؛ التي ارتفع عدد مواطنيها الذين يعيشون في فقر مدقع العام الماضي عن التوقعات السابقة للوباء بنحو 95 مليون شخص.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى اتساع الفجوة بين بعض الدول التي تشهد نوعًا من الأوضاع الطبيعية الجديدة وبين تلك التي تغوص بشكل أعمق في الكارثة.

واستشهدت الجارديان بخطط نيوزيلندا وأستراليا لفتح "فقاعة السفر عبر تاسمان" التي تسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين.

ووفقا للصحيفة: "في تايوان تختلط الحشود بسعادة في أعظم قصة نجاح ربما في مكافحة كورونا، لافتة إلى أنه في إسرائيل، تشبه الحياة اليومية في بعض النواحي أوقات ما قبل الوباء بالنسبة للكثيرين بعد تطعيم أكثر من نصف السكان بشكل كامل، على الرغم من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزالون يخضعون لقواعد صارمة مع معدلات إصابة عالية نسبيًا".

وأفادت بأنه في الوقت نفسه، سجلت الهند أكبر عدد حالات إصابة جديدة في يوم واحد بواقع أكثر من 100 ألف حالة مؤكدة وتكافح أوروبا مع الموجة الثالثة.

ورأت الجارديان أن كل ذلك يرسل إلى بريطانيا رسالة تقشعر لها الأبدان، لأنها تخفف القيود تدريجيًا ولكن لا يزال طريقها طويل للعودة إلى حياة تشبه الحياة ما قبل الوباء.

وأشارت إلى أن الأصدقاء والعائلات يجتمعون بفرح في بريطانيا، ولكن كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، حذر من أن زيادة أخرى في الإصابات بكوفيد-19 "أمر لا مفر منه".. وتوقعت الوثائق الصادرة عن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ ذروة أواخر الصيف، مع أسوأ سيناريو لا يقل سوءا عن الأوضاع في يناير الماضي.

واختتمت الجارديان افتتاحيتها بأن الفيروس وسلالاته المتحورة كشفا عن مدى تأثر دول بقرارات تتخذها الدول الأخرى، مضيفة أنه على الرغم من تحدث قادة العالم عن خططهم لمواجهة الأوبئة القادمة، إلا أنهم فشلوا في العمل معًا لمواجهة هذا الوباء.

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