تايوان تشهد أزمة جفاف تهدد صناعة أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة الرقمية

بدأت تايوان اعتبارًا من اليوم قطع إمدادات المياه عن مناطقها الوسطى لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تشهدها.وتتم انقطاعات المياه بمعدل يومين أسبوعيًا وهو ما يهدد العاملين في قطاع بناء رقائق الذاكرة الإلكترونية بتايوان في وقت يشهد فيه العالم نقصا في إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في إنتاج الإلكترونيات والوسائط الرقمية.وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" أن الأجزاء الوسطى والشمالية من تايوان تشهد موجة جفاف حاد حيث لم تشهد تلك المناطق هطول الأمطار الموسمية المصاحبة للأعاصير خلال عام 2020 وهو ما هدد مستويات الأمان المائي في خزانات المياه في تلك المناطق من تايوان.تجدر الإشارة إلى أن شهر مارس الماضي كان قد شهد صدور أول إنذار بالخطر المائي في تايوان وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات، ومن المرتقب أن تعاود الأمطار الموسمية هطولها في مايو المقبل، لكن وزير المياه التايواني وانج مي نبه إلى أن مشكلة كبرى ستشهدها تايوان في حالة تأخر هطول الأمطار في مايو القادم.