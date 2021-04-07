9677 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد- على صفحته الإلكترونية، اليوم الأربعاء- إلى أنه تم تسجيل 298 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 77 ألفا و401 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغت، حتى الآن، أكثر من مليونين و614 آلفا و500 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 218 الفا و554 حالة.