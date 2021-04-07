رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9677 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:47 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد- على صفحته الإلكترونية، اليوم الأربعاء- إلى أنه تم تسجيل 298 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 77 ألفا و401 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغت، حتى الآن، أكثر من مليونين و614 آلفا و500 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 218 الفا و554 حالة.

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

تعرف على موعد صرف معاش نقابة المعلمين إبريل 2021

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تايوان تشهد أزمة جفاف تهدد صناعة أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة الرقمية

دراسة: ثلث المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات عصبية أو نفسية

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-4-2021

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»