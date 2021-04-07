1526 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، 1526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة السابقة، من بينها اثنان من الحالات الوافدة من الخارج.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 169 ألفا و74 حالة، تعافى منها 153 ألفا و201 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و699 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1693 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة.