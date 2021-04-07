اليوم.. سامح شكري يزور بيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان

يقوم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية.وأضاف حافظ أن الزيارة تأتي، أيضا، للإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق، وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية؛ بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار.