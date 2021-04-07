العثور على جثة سيدة بأبوصوير في الإسماعيلية

عثرت أهالي "الكيلو 2" بمحافظة الإسماعيلية، على جثة سيدة عجوز في نهاية الخمسينيات من العمر.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد وجود جثمان لسيدة بها بعض الإصابات الظاهرية في منطقة "كيلو 2" التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير.وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائي بمركز أبوصوير لمكان البلاغ لفحصه فيما تم التحفظ على الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.ويكثف رجال المباحث الجنائية من تحرياتهم حول الواقعة، لكشف لغز العثور على الجثمان بالاستماع لأقارب المجني عليها وبعض الجيران وشهود العيان.